Том Фелтон знепритомнів під час змагань між знаменитостями в Вісконсіні.

Зірка серії фільмів "Гаррі Поттер" Том Фелтон знепритомнів під час спортивних змагань у США - акторові знадобилася допомога медиків.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався під час матчу з гольфу серед знаменитостей в рамках Кубка Райдера, що проходив 23 вересня в штаті Вісконсін.

За інформацією Асоціації професійних гравців гольфу США, з 34-річним британським актором стався "медичний інцидент", в результаті якого його відправили для лікування до місцевої лікарні.

Читайте такожЗірки "Гаррі Поттера" відзначили 19 років з дня виходу першого фільму (відео)На знімках з місця події Тому Фелтону допомагають піднятися і відвозять з поля для гольфу. Артист при цьому знаходиться у свідомості.

Фелтон добре відомий фанатам "поттеріани" за роллю шкільного суперника головного героя - Драко Малфоя.

Крім того, він є завзятим гольфістом. На турнірі для знаменитостей він представляв Європу разом з колишнім професійним хокеїстом з Фінляндії Теему Селанне з Фінляндії. Їхніми суперниками від США виступили капітан американської збірної з хокею на Олімпіаді-80 Майк Ерзіон та Олімпійський ковзаняр Ден Янсен.

Нагадаємо, раніше цього самого року Фелтон натякнув на романтичні стосунки на знімальному майданчику "Гаррі Поттера" з колегою Еммою Уотсон.

Автор: Станіслав Кожемякін