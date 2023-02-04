Платону вже 10 років. Про його батька актриса говорила в пресі досить небагато.

Українська актриса Ксенія Мішина, яка раніше була головною героїнею шоу "Холостячка", трохи розповіла про особисте життя. Знаменитість зізналася, що її 10-річний син Платон не спілкується зі своїм біологічним батьком. Таке рішення вона прийняла через переживання про дитину - контакт з татом може негативно відбитися на його ментальному здоров'ї.

Також у Мішиної запитали про те, чи є у неї зараз хтось. Українська актриса зізналася, що перестала шукати своє щастя в чоловіках. Це ж радить робити і жіночій половині своєї аудиторії.

"Досить думати, що ваше щастя в мужиках! Ваше щастя - в вас. Це якісь радянські нав'язливі стереотипи. Бувають різні періоди: коли ти щаслива сама з собою, а коли ти можеш і хочеш ощасливити людину поруч. Розслабтеся, шукайте щастя не в залежностях, а в своєму шляху, в своєму існуванні, в собі. А чоловік обов'язково буде, якщо захочете", - написала зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина.

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Особисте життя Ксенії Мішиної

Про батька її дитини Платона практично нічого невідомо. Ксенія розповідала тільки те, що чоловік ображав її і піднімав руку, тому вони більше не разом.

У програмі "Холостячка" Мішина обрала Олександра Еллерта, але пара розлучилася. Тепер серце зірки вільне.

Нагадаємо, Ксенія Мішина розповіла, як схуднула на 30 кілограм.

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