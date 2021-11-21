Анна Саліванчук потрапила в неприємний інцидент прямо на борту літака.

Українська актриса Анна Саліванчук разом зі своєю сім'єю і маленьким сином летіла з Єгипту в Україну. У літаку у малюка заболів живіт, тому він почав вередувати. Щоб не заважати іншим пасажирам і хоч якось заспокоїти свою дитину, Саліванчук вирішила погуляти з ним на борту.

Так, її синові сподобалося біля аварійного виходу, і він почав там повзати. Потім малюк почав розкидати пакетики. Бортпровіднику це не сподобалося і вона попросила актрису повернутися на своє місце разом з дитиною. В результаті між дівчатами розгорівся скандал. Більш того, співробітниця авіалінії подзвонила в правоохоронні органи.

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Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук розповіла, чи влаштовує чоловікові скандали за лайки в Instagram.

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Автор: Діана Могилєвич