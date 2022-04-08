Вони переписуються, але досить лаконічно.

Українська актриса Олена Кравець розповіла, що спілкується з президентом Володимиром Зеленським, бо він для неї дуже близька людина і вона хоче його підтримати.

При цьому їх спілкування не таке, як раніше. А все через війну, яку на нашій території розв'язала Росія. Зараз Зеленський їздить по "гарячих точках" і вирішує долю України. Тому часу на спілкування у нього практично немає.

"Він для мене є президентом. Але він людина, дуже близька мені. І я, звичайно, його підтримувала. Він дуже коротко відповідає, але я так вдячна йому за ці відповіді. І я намагаюся надсилати йому різні меми. Ну, тобто трохи гумору", - поділилася Кравець у програмі "Зірковий шлях".

Вона зазначила, що дуже пишається Зеленським і всією його родиною. Адже він неодноразово показував, ще в довоєнний час, що вміє справлятися з кризами.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець розповіла, як спілкується з дітьми про війну.

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