Олені з дітьми та батьками довелось покинути Україну.

Українська акторка Олена Кравець в ефірі "Сніданок. Онлайн" розповіла, що через війну в Україні їй довелося поїхати разом з дітьми та батьками за кордон, а її чоловік наразі продовжує перебувати у Києві.

Наразі молодші діти Кравець, 5-річні Ваня та Катя, перебувають разом з нею за кордоном. Учасниця "Квартал 95" ділиться: діти розуміють, що вони не вдома,

"Ваня все відчув дуже швидко. Я спочатку намагалася знайти слова, пояснювала, чому ми ночуємо не вдома, чому переїжджаємо. А потім він сказав: "Мамо, а там у Києві вибухи? Це на нас Росія напала?" Я зізнаюсь, що навіть трохи затремтіла…Син говорить: "Так треба нам не сюди їхати, а до Росії. І там їм усе сказати в очі і президенту наваляти". Тобто вони все розуміють. Катя більше закривається від цієї інформації, бачить нас усіх – і їй вже добре. Але вони дуже хочуть додому, як і ми усі. І я їх запевнюю, що ми скоро повернемось, всі будемо разом і буде багато роботи у Києві, треба буде відновлювати наше місто і країну", - розповіла акторка.

Олена зізналась, що зараз дуже сумує за весняним Києвом, за людьми та за життям, коли ти не рахуєш дні. Також Олена анонсувала низку благодійних концертів по Європі, а усі зароблені гроші потім відправить нашій країні.

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