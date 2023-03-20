Марта Адамчук розповіла про особливості роботи в таких непростих умовах.

Артистка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук дала інтерв'ю, в якому розповіла про свою роботу під час війни. Зазначимо, що після 24 лютого 2022 року проекти "Вечірній квартал" та "Жіночий квартал" об'єдналися в "Єдиний квартал" під наставництвом Євгена Кошового.

Артисти дають благодійні концерти для захисників, медиків, нацгвардії та поліції, а також їздять у закордонні тури, щоб зібрати кошти на потреби країни. Марта Адамчук відповіла, чи отримують учасники команди за це гонорари.

"Символічно нам платять. Ніхто нічого не вибивав - це їхня ініціатива. Ми дуже вдячні, що вони знаходять можливість якось нам символічно платити",-розповіла співачка.

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Вона також додала, що зараз її основний дохід - це приватні комерційні виступи.

"Мій основний заробіток - це я сама. У мене є ФОП (фізична особа-підприємець). Дякувати Богу, є якась можливість зараз виступати, десь заробляти, платити податки. Але я рада, що з "Кварталом" у нас є двіжуха", - поділилася Марта.

Нагадаємо, Кравець вперше зізналася, чому пішла з "Кварталу 95". Вона заявила, що вдячна всім, хто був поруч з нею ці роки, але тепер потрібно йти далі.

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