Телеведучий показав, який вигляд зараз має колись один з найкращих навчальних закладів в місті.

Відомий український телеведучий Андрій Бєдняков, який прославився роботою в тревел-шоу "Орел і решка", показав, що окупанти зробили з його рідною школою в Маріуполі. Раніше навчальний заклад був одним з найкращих у місті.

Тепер загарбники розвісили там свою символіку і нав'язали місцевим свої порядки - змусили мирних українців вчити дітей за програмою РФ.

"Моя школа, в якій я навчався. Відразу біля мого будинку, який знесли. Вона була однією з найкращих шкіл міста. Сучасна. І фантастичний спортивний сектор: велике футбольне поле, баскетбольний та мініфутбольний майданчики, бігові доріжки з м'яким покриттям. Про таке можна було тільки мріяти, коли я займався легкою атлетикою", - поділився Андрій.

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Зараз будівля школи перефарбована в кольори російського прапора, а також поруч висять прапори Росії і невизнаної республіки окупантів "ДНР".

"Розфарбували, бл*ть, в інші кольори. Повісили якісь вигадані прапори з комп'ютерної гри і хизуються", - обурено написав у своєму блозі зірка "Орла і решки".

Чим зараз займається Андрій Бєдняков

Телеведучий і шоумен з перших днів повномасштабної війни несе інформаційну оборону, розповідаючи своїм шанувальникам з усього світу правду про війну в Україні. За це його неодноразово критикували представники його російської аудиторії. Його називали брехуном і пропагандистом, проте Бєдняков не втомлюється демонструвати всьому світу те, на що загарбники перетворили його малу батьківщину.

Нагадаємо, шоумен Бєдняков згадав роботу з Оксаною Марченко.

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