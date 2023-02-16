Український телеведучий розповів про цей досвід.

Відомий український телеведучий родом з Маріуполя Андрій Бєдняков раніше працював з Оксаною Марченко - путіністкою і дружиною підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука. Про цей досвід він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing.

За словами Бєднякова, він заважав Марченко - вона заздрила йому як молодому і енергійному. За кадром вони практично не спілкувалися.

"Я з нею пропрацював один рік і був для неї кісткою в горлі. Тому що я прийшов новий – молодший за неї, і було видно, що їй неприємно зі мною працювати. У нас був перший прямий ефір, і у нас не було жодного контакту. Це була моя єдина співведуча, з якою у мене нуль контакту було. При тому, що я намагався. Я жартую - вона не сміється. Типу: "Хто ти?" - згадав зірка "Орла і Решки".

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Що з Марченко зараз

Зазначимо, Марченко була ведучою деяких українських шоу. Наприклад, з 2010 по 2017 вела шоу "Х-Фактор". Бєдняков став ведучим сьомого сезону в 2016 році.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Оксана Марченко переїхала до Росії. Зараз вона та її чоловік Віктор Медведчук перебувають під санкціями РНБО. Медведчук в Україні фігурує відразу в декількох справах за держзраду і пособництво тероризму, а Марченко потрапила в цей список як власниця заводу, що забезпечує нафтопродуктами бойовиків.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков назвав гонорар, який йому пропонували за роботу в Криму після 2014.

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