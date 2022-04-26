Андрій Бєдняков переказав діалог зі своїм знайомим, якого випадково зустрів.

Український телеведучий Андрій Бєдняков розповів, що днями зустрів свого знайомого, який раніше був прихильником "руського міра". На даний момент цей чоловік живе в Україні і вже зовсім не вихваляє Росію.

За словами Бєднякова, після того, як російські окупанти вторглися в Україну і вбили родичів його знайомого, чоловік зрікся "руського міра".

"Є у мене один знайомий. Колишній сусід по району в Маріуполі. У дитинстві ми з ним ходили на легку атлетику. Він був прихильником "руського міра" та інших трьох букв якихось "республік". І ось вчора я випадково його зустрів на вулиці. Бог знає де від Маріуполя. Я здивувався дуже", - сказав Андрій.

Він додав, що між ними відбувся діалог. Знайомий розповів йому, що російські окупанти знищили його будинок. Також через війну загинули його батьки, яких він поховав у дворі будинку.

"Розходимося. І тут я вирішив запитати: "А чому ж ти на територію України виїхав?" - запитав Бєдняков у знайомого.

На що той відповів, що Україна - це його Батьківщина: "А куди мені їхати? Це моя Батьківщина. А до цих (дуже грубе слово) я більше ніколи не поїду! Вони забрали у мене майже все".

"Батьківщина. Як багато в цьому слові. Слово, яке може до тебе прийти і в 6 років, і в 37", - додав телеведучий.

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков розповіддю про рідних з Маріуполя довів до сліз ведучих 1+1.

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