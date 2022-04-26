Український телеведучий Андрій Бєдняков розповів, що днями зустрів свого знайомого, який раніше був прихильником "руського міра". На даний момент цей чоловік живе в Україні і вже зовсім не вихваляє Росію.
За словами Бєднякова, після того, як російські окупанти вторглися в Україну і вбили родичів його знайомого, чоловік зрікся "руського міра".
"Є у мене один знайомий. Колишній сусід по району в Маріуполі. У дитинстві ми з ним ходили на легку атлетику. Він був прихильником "руського міра" та інших трьох букв якихось "республік". І ось вчора я випадково його зустрів на вулиці. Бог знає де від Маріуполя. Я здивувався дуже", - сказав Андрій.
Він додав, що між ними відбувся діалог. Знайомий розповів йому, що російські окупанти знищили його будинок. Також через війну загинули його батьки, яких він поховав у дворі будинку.
"Розходимося. І тут я вирішив запитати: "А чому ж ти на територію України виїхав?" - запитав Бєдняков у знайомого.
На що той відповів, що Україна - це його Батьківщина: "А куди мені їхати? Це моя Батьківщина. А до цих (дуже грубе слово) я більше ніколи не поїду! Вони забрали у мене майже все".
"Батьківщина. Як багато в цьому слові. Слово, яке може до тебе прийти і в 6 років, і в 37", - додав телеведучий.
Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков розповіддю про рідних з Маріуполя довів до сліз ведучих 1+1.