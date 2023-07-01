Сам Андрій Бєдняков родом з Маріуполя.

Український шоумен і телеведучий Андрій Бєдняков, який нещодавно став батьком вдруге, відповів, чому його сім'я не повертається в Україну. Слід зазначити, що дружина Андрія Настя Коротка з двома дітьми живе в США.

В інтерв'ю Славі Дьоміну зірка шоу "Орел і решка" зізнався, що побоюється за безпеку своїх рідних. Він побоюється того, що через регулярні обстріли з боку РФ його діти не зможу нормально вчитися і жити в стабільності:

"Ми дивимося з точки зору наших дітей. Я хочу, щоб Ксенія (дочка Андрія Бєднякова, - ред) вчилася, у неї була стабільність. Для дітей це важливо. Вона навчається в американській школі. Вона - американка, вона народилася там. Ми завжди хотіли там пожити. У Ксенії і Остапа (син, - ред) американське громадянство. Це складно, ми далеко один від одного. Але віримо, що скоро все буде окей".

При цьому Бєдняков додав, що ненадовго його сім'я все ж планує приїхати в Україну.

"Вони приїдуть до Києва скоро. А може, поїдемо в Закарпаття", - резюмував телеведучий.

Інтерв'ю Андрія Бєднякова: повний випуск

Нагадаємо, Андрій Бєдняков зізнався, скільки витрачає на місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: