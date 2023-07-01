За словами ведучого, нині йому потрібно понад 20 тисяч гривень на місяць.

Відомий телеведучий Андрій Бєдняков розповів, скільки він нині витрачає на місяць. Зірка тревел-шоу "Орел і решка" живе у Києві, його дружина Анастасія Коротка та двоє дітей перебувають у США.

"Я не заробляю зараз майже нічого", - зізнався ведучий.

Він живе у своїй квартирі, тому платити гроші на оренду йому не потрібно. На бензин Бєдняков не витрачається, адже майже завжди ходить пішки, а іноді викликає таксі. За словами ведучого, йому потрібно понад 20 тисяч гривень на місяць, адже він ще й надсилає кошти своїй родині, хоча раніше траплялося навпаки.

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"Були два місяці, коли я не заробляв. Настя заробляла у гривнях. Вона мені скидала, я просив, бо мені потрібно було розраховуватися за монтаж з людьми, за все, мені треба вести цю бухгалтерію.... Але потім я провів один корпоратив і все стало на свої місця", - зізнався Бєдняков в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Ведучий зазначив, що він та його дружина ніколи не сваряться через гроші. Вони не переймаються через те, хто більше заробляє.

"Я не прибічник того, що або чоловік тільки має заробляти, або дружина має тільки заробляти. Ні, це родина, це ваші правила, ви не маєте грати за правилами інших людей", - пояснив Бєдняков.

Нині ведучому часто пропонують корпоративи за кордоном. Проте він відмовляє, бо не може морально себе змусити це робити. Втім, Бєдняков не засуджує тих, хто їздить з концертами та допомагає збирати кошти на ЗСУ.

Андрій Бєдняков та його родина

Нагадаємо, раніше дружина Бєднякова зізналася, чи отримує грошову допомогу у США. За її словами, життя у Каліфорнії може бути недешевим, проте вона відмовилася від виплат для біженців.

Коротка розповіла, що їй було важко знайти квартиру у США. Ніхто не хотів здавати житло жінці з дітьми та тваринами.

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