Дарина Рибак прийняла пропозицію руки і серця.

Українська актриса Даша Рибак, яка здобула популярність після зйомок в популярних серіалах "Папік", "Свати" і "100 тисяч хвилин разом", повідомила приємну новину.

Її коханий зробив їй пропозицію руки і серця, вона погодилася. Даша показала фото, зроблене на тлі моря. У кадрі щаслива Рибак демонструє обручку на заручини, яку їй і вручив молодий чоловік.

"Кохання завжди перемагає. Я сказала: "Так"", - підписала знімок актриса.

Шанувальники відразу ж почали вітати зірку з заручинами. У коментарях вони висловили слова радості і щастя за неї.

"Ура, вітаю", "Клас, дуже рада за тебе", "Будьте щасливі", "Вау! Як круто, вітаю", "Точно кохання переможе", "Щастя молодим", - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що Рибак не показала свого коханого. Раніше вона опублікувала спільне фото, але молоду людину видно тільки зі спини.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім розповів, чим знімає стрес і як дружина вплинула на його політичну кар'єру.

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