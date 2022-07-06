Дарина Рибак виходить заміж / instagram.com/dashiki_rybak

Українська актриса Даша Рибак, яка здобула популярність після зйомок в популярних серіалах "Папік", "Свати" і "100 тисяч хвилин разом", повідомила приємну новину.

Її коханий зробив їй пропозицію руки і серця, вона погодилася. Даша показала фото, зроблене на тлі моря. У кадрі щаслива Рибак демонструє обручку на заручини, яку їй і вручив молодий чоловік.

"Кохання завжди перемагає. Я сказала: "Так"", - підписала знімок актриса.

Шанувальники відразу ж почали вітати зірку з заручинами. У коментарях вони висловили слова радості і щастя за неї.

"Ура, вітаю", "Клас, дуже рада за тебе", "Будьте щасливі", "Вау! Як круто, вітаю", "Точно кохання переможе", "Щастя молодим", - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що Рибак не показала свого коханого. Раніше вона опублікувала спільне фото, але молоду людину видно тільки зі спини.

Дарина Рибак з коханим / instagram.com/dashiki_rybak

Нагадаємо, раніше Віталій Кім розповів, чим знімає стрес і як дружина вплинула на його політичну кар'єру.

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