За словами очільника Миколаївської ОВА, початок війни він "проспав", а найбільше в житті боїться невдач.

Кумир українок глава Миколаївської обласної державної військової адміністрації Віталій Кім, який після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну раптово став одним із найпопулярніших політиків, зокрема, і після своїх відеозвернень, які розпочинає фразою "Доброго ранку/дня/вечора, ми з України!", розказав, як зустрів ранок 24 лютого 2022 року.

Так, в інтерв'ю Апострофу, він зазначив, що "проспав" початок війни.

"Особисто для мене? Я прокинувся на дві години пізніше, ніж почалася війна. Я спав. Я не проспав, я просто спав. О 5-й ранку почалося, а в 7-й ранку підйом був у мене", - розказав Кім і додав, що до останнього не вірив у широкомасштабний наступ РФ, бо "думав, що там є розум".

Разом з тим, за словами Кіма, його популярність не заважає у роботі: "Немає можливості оцінити цю ситуацію, тому що я 24/7 в регіоні, а тут мене і так знали".

А соцмережі вирішив вести особисто, бо була дуже гостра потреба у комунікації з народом: "На той час це було необхідно, тому що був трохи хаос. Це був єдиний шлях прямої комунікації для того, щоб інформувати людей щодо того, що відбувається. Зокрема, заспокоїти", - наголосив він.

Дивлячись і слухаючи Віталія Кіма у багатьох склалося враження, ніби він дуже спокійна і врівноважена людина. За його словами, заспокійливе він не приймає:

"Ну, якщо кава чи віскі – це заспокійливе ...", - жартує глава Миколаївської ОВА.

На питання про те, як він розслабляється у такий складний час, Кім теж відповідає стримано: "Не напружуюся".

"Страх чи розгубленість ніколи не допомагали при схваленні рішень. Якщо брати спорт, то професійні спортсмени всі на рингу чи на татамі холоднокровні. Емоції заважають професійно робити свою справу. Саме це й допомагало", - зазначив він.

Відомо, що в політику Кім прийшов з бізнесу. За його словами, цьому посприяла його дружина - Юлія.

"Жінка сказала, що я зарано сів на диван дивитися телевізор. Забагато я відпочиваю у 35 років. "Іди, зроби щось корисне для держави"", - розказав очільник Миколаївщини.

Найбільше у житті Кім боїться невдач, а щоб перемогти у війні, переконаний, кожен має робити свою справу добре.

"Ми кожен працюємо заради перемоги. Кожен на своєму місці. Кожен на своєму місці має викладатися на повну для нашої перемоги. І саме тому в нас є успіх. І саме це треба робити далі для того, щоб ми перемогли", - впевнений Віталій Кім.

Нагадаємо, раніше Кім відповів, чи планує йти в президенти.

Вас також можуть зацікавити новини: