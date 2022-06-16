Райан Грентхем убив маму у власному будинку.

24-річний американський актор Райан Грентхем, який здобув популярність після зйомок в "Рівердейлі", скоїв тяжкий злочин.

Про це повідомляє CBS.

У власному будинку він застрелив рідну матір. У момент, коли жінка грала на піаніно, він натиснув на курок і куля потрапила їй в голову. Пізніше Райан зізнався, що застрелив матір, щоб вона не була свідком того, як він готується вбити прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

За даними видання, актор вбив свою матір ще в 2020 році, але громадськості стало відомо про це тільки зараз. Відзначається, що Райан після вбивства матері накрив її простирадлом, а поруч з тілом залишив свічки і чотки. Потім він попрямував до коледжу в Оттаві.

Крім того, повідомляється, що Грентхем хотів не тільки вбити Трюдо, але і влаштувати масове насильство в коледжі. Але по дорозі до місця призначення він змінив свої плани і вирішив сам здатися поліції.

За такий злочин Райана можуть присудити до довічного ув'язнення, але є одна пом'якшувальна обставина. Через те, що він зробив щиросерде зізнання, то йому може загрожувати до 18 років позбавлення волі.

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