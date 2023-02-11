Фінський актор Вілле Хаапасало підтримав нашу країну в такий непростий час.

Фінський актор Вілле Хаапасало, який здобув популярність серед російської аудиторії ролями у фільмах "Зозуля" і "Особливості національного полювання / риболовлі", почав допомагати Україні. Про спосіб допомоги він розповів у своєму Facebook-блозі.

Так, раніше у нього був харчовий бізнес в Росії, проте всі справи там він закрив після того, як Путін напав на Україну. Зараз Хаапасало організував фуд-корти в Гельсінкі, де серед іншого можна придбати борщ і пампушки, приготовані за особливим рецептом.

Відсоток від виручки віллі Хаапасало жертвує українцям. Чоловік каже, що попит на традиційні українські продукти дуже великий - щодня до нього стоїть черга з охочих скуштувати.

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"Сьогодні наш український візок знову на вокзалі Гельсінкі. Запрошуємо привітатися і покуштувати чудові українські делікатеси борщ (м'ясний або овочевий) з пампушкою (10 євро), солоні і солодкі пироги (3 євро). 2 євро з кожного супу і 0,50 євро з пирога підуть на благодійність на допомогу нужденним дітям в Україні", - повідомив актор.

Нагадаємо, легендарний Стінг просить світ допомогти Україні пережити складну зиму.

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