Відомий виконавець записав звернення до своїх підписників.

Відомий британський співак і композитор Стінг звернувся до своїх шанувальників по всьому світу з проханням донатити на допомогу Україні. Артист розповів, що через російське вторгнення мільйони українців залишаються без тепла і світла. За його словами, важливий кожен долар, спрямований на підтримку громадян.

Ось що ще сказав Стінг у своєму відеозверненні:

"Зима прийшла в Англію, але також вона почалася і в Україні, де російські війська продовжують атакувати енергетичні об'єкти. Це робить життя українських сімей нестерпним і важким. Доля мільйонів людей там зараз висить на волосині і залежить від вашої допомоги. Збереження тепла взимку стане найважливішою битвою в цій війні".

Музикант розповів, що створив ініціативу "The Renew Democracy". Всі кошти, зібрані в рамках цього проекту, будуть спрямовані на купівлю їжі і спальних мішків для українців.

"Кожен ваш долар має значення. Цього року подаруйте тепло для українців", - резюмував Стінг.

Нагадаємо, Стінг з початку повномасштабної війни відкрито підтримує українців. Також він привітав Україну з Днем Незалежності.

Раніше УНІАН писав, що Стінг зупинив концерт у Варшаві і підтримав Україну. Він заявив, що війна в нашій країні - це абсурд.

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