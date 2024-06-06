На момент смерті чоловіку було 29 років.

Актор скандального документального серіалу "Вільні: тюремний експеримент" від Netflix Джон "Істсайд" Макаллістер помер у в'язниці. Чоловіка знайшли мертвим у тюремній камері на його ліжку 2 червня.

На момент смерті актору було 29 років і вже у липні він повинен був вийти на волю. Як пише видання Mirror, версія про самогубство була одразу ж спростована органами влади. Однак причину смерті досі не встановили.

Макаллістер потрапив до в'язниці через низку злочинів. Зокрема, через ті, що пов'язані з наркотиками, проникненням у приватну власність, крадіжкою майна та володінням вогнепальною зброєю. Чоловік почав порушувати закон з 19 років. У 2023 році він визнав себе винним і був засуджений до трьох років позбавлення волі, але загалом він провів за ґратами 10 років свого життя.

Документальний серіал за його участі вийшов у квітні цього року, проте його одразу накрила хвиля критика через соціальні експерименти над ув'язненими. Щодо Джона, то він завжди посміхався і постійно шукав позитив у своєму житті. У серіалі він неодноразово говорив про своє бажання жити та швидше вийти на волю.

"Його раптова смерть спустошила нашу сім’ю", – поділилася тітка актора Мелісса Ріган.

Про що серіал "Вільні: тюремний експеримент"

У картині розповідається про життя ув'язнених у регіональному медичному центрі Джефферсона в Пайн-Блафф, США. Ідея серіалу полягала в тому, аби надати чоловікам більше свободи у власних діях. Зокрема, камери не зачиняла на ключ, а охоронці більше не слідкували за ув'язненими. Актор навіть почав робити татуювання у власній камері.

"Я хочу гуманізувати людей. Я хочу надати людям можливість впливати на свою культуру, середовище та спільноту", – зазначив керівник серіалу Ерік Гіггінс.

Американці негативно відреагували на новий проєкт і пояснили своє обурення тим, що з кінострічи зробили реаліті-шоу.

Нагадаємо, раніше пішов з життя відомий український режисер Ніко Лапунов.

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