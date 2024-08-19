Стало відомо, як артистка назвала первістка.

Відома українська акторка, зірка серіалу "Обіцянка Богу" Світлана Гордієнко, яка у липні повідомила про розлучення з чоловіком актором та військовим Максимом Девізоровим, народила первістка. Артистка показала немовля та розсекретила його ім'я.

У знаменитості народився хлопчик. Сина вона назвала Іосіфом. Світлана поділилася у своєму Instagram кадрам з немовлям. Новоспечена матуся позувала на камеру, тримаючи новонародженого сина на руках.

Про це артистка повідомила у своєму Instagram. Вона опублікувала ролик, де спочатку показалася вагітною, а згодом вже тримала малюка на руках. Виявилося, що Гордієнко народила сина, якого назвала Іосіфом. Коли саме малюк з'явився на світ – достеменно невідомо. Утім, судячи з розмірів хлопчика, від миті його народження вже минув певний час.

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"Пам'ятаю, я не могла усвідомити до 14 тижня, що це дійсно відбувається. За зніманнями взагалі не було часу навіть подумати і прийняти свій новий стан. Не фільмувала нічого, бо здавалося, що це жарт. Може, це просто така затримка, але на 15 тижні відчула перший поштовх і від того дня у мене з'явилася найцікавіша розвага - спілкуватися з Іосіфом через животик. Могла провести години за цією справою. Це був наш маленький всесвіт. Тепер цей Всесвіт тішить маму назовні", – написала Гордієнко.

Наразі акторка мешкає у Великій Британії. Хто саме батько дитини – Світлана не розкриває. З Девізором, попри те, що про розлучення стало відомо лише місяць тому, вона вже давно не у стосунках. Шанувальники припускають, що сина Гордієнко народила від актора Романа Соболевського. Разом вони знімалися у серіалі "Плут 2".

Нагадаємо, раніше Роман Соболевський назвав козаків ґвалтівниками та потрапив у скандал.

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