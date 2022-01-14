Після такого рішення актору довелося жити у гримерці кілька місяців.

Популярний український актор Віктор Жданов, відомий за ролями у серіалі "Спіймати Кайдаша" та фільмами "Кіборги" й "Чому я живий?" розповів, як через початок війни на Сході України йому з родиною довелося залишити рідний дім у Донецьку й переїхати до Києва. Також на нього чекало непросте рішення в особистому житті.

У столиці вони спочатку жили у своєї доньки, півроку у них не було роботи, вони жили на допомогу від держави: Віктор отримував 300 грн, його дружина - теж 300, а син - 700 грн. Цей період згадав актор під час шоу "Мій секрет" з Машею Єфросиніною.

Згодом Жданова запросили на роботу в Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Найважче переїзд пережив його син Павло.

"Розкрийте, Вікторе, секрет, чому ви кілька місяців жили у гримерці театру", - сказала Маша Єфросиніна.

"В один із моментів свого життя (через 24 роки шлюбу) я сказав, що піду... Я розумію, що комусь полегшу життя, моїй Лєні (дружині)... Вона перестала жити на мене, вона почала жити для себе. До такого вона не була готова. У нас були розмовки. А щоб так, звичайно, ні", - поділився актор й додав, що у нього складний характер.

За словами Жданова, він переймався через своє рішення, адже це мало вигляд ніби зрада, не назвавши точних причин розірвання стосунків. "Я дуже дякую Лєні, що вона дозволила мені піти", - додав він.

Читайте такожЗірка серіалу "Спіймати Кайдаша" офіційно одружився (фото)Також зірка "Спіймати Кайдаша" наголосив, що він дуже поважає колишню дружину, у них залишилися хороші стосунки. Більше того, вони досі офіційно не розлучені.

До студії шоу також завітала дружина Жданова Олена Хохлаткіна. Вона розповіла, що їй було складно після переїзду до Києва, але це дуже зблизило їх з дітьми.

"Я зрозуміла, що закінчилася енергія всередині нашої пари. Звичайно, ти розгублений деякий час. Потім встаєш і йдеш", - поділилася Олена й запевнила, що наразі образи немає.

Також дружина актора додала, що вона навіть допомагала йому збирати речі, коли він вирішив піти.

Довідка. Віктор Жданов — український актор театру та кіно. Заслужений артист України (2009). Актор Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Дворазовий володар кінопремії "Золота дзиґа" (2018, 2020).

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