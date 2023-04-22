Шеннен Доерті та Курт Ісварієнко були одружені 11 років.

Американський актриса Шеннен Доерті розлучається з чоловіком Куртом Ісварієнко після 11 років шлюбу. Видання TMZ, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що пара не живе разом з січня 2023 року. Чоловік, наближений до Доерті, заявив, що проблеми у стосунках були настільки серйозними, що не залишили зірці вибору.

Нещодавно зірка серіалу "Зачаровані" зробила у себе в блозі публікацію зі словами: "Єдині люди, які заслуговують бути у вашому житті, це ті, хто ставиться до вас з любов'ю, добротою і повною повагою".

Ніхто з подружжя офіційно не коментував інформацію про розірвання шлюбу.

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Шеннен Доерті та Курт Ісварієнко: історія кохання

Зірка серіалу "Зачаровані" Шеннен Доерті познайомилася з фотографом Куртом Ісварієнко понад 12 років тому. У 2011 році вони зіграли весілля. Відзначимо, що дітей у пари немає.

Саме Курт був поруч, коли Шеннен боролася з онкологією. Для Доерті це вже другий шлюб. З першим чоловіком вона була в шлюбі менше року - було це в 1993 році.

Також УНІАН писав, що зірку "Зачарованих" просто не впізнати після пластичної операції.

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