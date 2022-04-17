Інна Приходько зобразила Оксану Марченко на прес-конференції.

Телеведуча і дружина нардепа Віктора Медведчука - Оксана Марченко - стала посміховиськом після того, як почала звертатися до влади і не тільки посприяти звільненню її чоловіка, якого 12 квітня затримала СБУ.

Українці активно обговорюють Марченко і її завзяття допомогти чоловікові. Так, українська актриса Інна Приходько, відома по зйомках у фільмі "Скажене весілля", зняла відеоролик, в якому висміяла телеведучу.

"Добрий вечір, ми з України. Після такої кількості позитивних реакцій від вас, я стала щасливішою від того, що ви, мої дорогі, стали більше посміхатися! А саме це і було метою. Тому ось вам продовження. Тим більше Оксана Марченко і далі дає привід для творчості", - підписала ролик Приходько.

Нагадаємо, раніше "нове" обличчя Оксани Марченко шокувало українців. Її звинуватили у зловживанні пластичними операціями.

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