Її запідозрили у зловживанні пластичними операціями.

13 квітня відома телеведуча Оксана Марченко на тлі затримання свого чоловіка, нардепа Віктора Медведчука, записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Українці одразу ж звернули увагу на її зовнішність. Вони відзначили, що раніше телеведуча була досить красивою жінкою, а зараз її не впізнати.

У мережі припустили, що Марченко захопилася пластичними операціями. Їй приписують ендоскопічну підтяжку верхньої третини обличчя, блефаропластику верхніх повік і виведення філера з губ. На думку українців, саме ці процедури вплинули на те, який вигляд зараз має телеведуча.

"Страшна краса", "Переборщила з пластикою", "А чому у неї відстань між носом і ротом збільшилася? Сам рот кудись стік. Від природи була красива, але це жах якийсь", "Мені здався передоз ботокса у верхню третину обличчя, в принципі він там застосовується, але ж не в настільки кінських дозах", "Захопилася, як Повалій", - пишуть в мережі.

Зазначимо, сама Марченко ніяк не коментує пластичні операції. Вона неодноразово говорила про те, що її сім'я живе досить скромно і задовольняється малим. Хоча, ми то знаємо, як насправді живе Марченко і її чоловік Медведчук.

Нагадаємо, раніше телеведучий Остапчук слідом за Марченко звернувся до Зеленського і розсмішив мережу.

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