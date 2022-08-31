За словами актора, навички, які він опанував під час підготовки до фільму, стали в нагоді йому на війні.

Український актор Павло Алдошин, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну від російських окупантів, розповів, як зважився вступити до лав ЗСУ.

"Чесно кажучи, я особливо не сумнівався з приводу вступу до лав Збройних сил України, щоб захищати свою землю і свою країну. Це було для мене абсолютно зрозумілим, необхідним і єдино важливим в цей час. Тому я подзвонив людям, які в цьому розбираються, і дізнався, що мені робити далі", - сказав Алдошин в інтерв'ю УНІАН.

Він додав, що дуже багато навичок, якв він опанував під час підготовки до ролі у фільмі "Снайпер. Білий ворон", він використовує зараз на фронті.

Відео дня:

"Це те, що мені зараз рятує життя. Це не тільки снайперські навички. Це навички виживання, поведінка під час бою, надання першої медичної допомоги і весь той мінімум, який повинен опанувати боєць перед тим, як стати воїном і піти на фронт. Мені пощастило. Я спілкуюся з багатьма друзями, які зараз теж на фронті. Вони кажуть, що їм просто дали автомати Калашникова, показали, як цілитися, і все. До цього вони толком не стріляли. У них не було такої підготовки, яка, на щастя, була у мене. Мені просто пощастило, що ті навички, які я отримав як актор, мені знадобилися на фронті, як воїну", - додав Алдошин.

Нагадаємо, раніше Павло Алдошин розповів про "м'ясорубку" з окупантами на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: