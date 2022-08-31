Український актор Павло Алдошин, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну від російських окупантів, розповів, як зважився вступити до лав ЗСУ.
"Чесно кажучи, я особливо не сумнівався з приводу вступу до лав Збройних сил України, щоб захищати свою землю і свою країну. Це було для мене абсолютно зрозумілим, необхідним і єдино важливим в цей час. Тому я подзвонив людям, які в цьому розбираються, і дізнався, що мені робити далі", - сказав Алдошин в інтерв'ю УНІАН.
Він додав, що дуже багато навичок, якв він опанував під час підготовки до ролі у фільмі "Снайпер. Білий ворон", він використовує зараз на фронті.
"Це те, що мені зараз рятує життя. Це не тільки снайперські навички. Це навички виживання, поведінка під час бою, надання першої медичної допомоги і весь той мінімум, який повинен опанувати боєць перед тим, як стати воїном і піти на фронт. Мені пощастило. Я спілкуюся з багатьма друзями, які зараз теж на фронті. Вони кажуть, що їм просто дали автомати Калашникова, показали, як цілитися, і все. До цього вони толком не стріляли. У них не було такої підготовки, яка, на щастя, була у мене. Мені просто пощастило, що ті навички, які я отримав як актор, мені знадобилися на фронті, як воїну", - додав Алдошин.
Нагадаємо, раніше Павло Алдошин розповів про "м'ясорубку" з окупантами на фронті.