Стюарт особисті стосунки зазвичай приховує від громадськості.

Американська кіноакторка Крістен Стюарт ("Сутінки", "Персональний покупець") заявила про одруження зі своєю дівчиною Ділан Меєр після кількох років романтичних стосунків.

Про це в ефірі американського радіошоу Говарда Стерна повідомила сама акторка.

"Ми одружуємося. Ми це реально зробимо. Я хотіла би, щоби мені зробили пропозицію, тому я думаю, що навіть дуже чітко сформулювала те, що хотіла, і вона це зробила. Ми одружуємося, це станеться", – не приховувала своїх почуттів Стюарт.

Урочистість відбудеться за рік через пандемію. Буде проста домашня вечірка. Замість білої сукні Крістен хоче одягнути джинси та рвану футболку.

Стюарт і Меєр познайомилися на зйомках фільму шість років тому, проте тільки у серпні 2019 року жінок помітили за пристрасним поцілунком у Нью-Йорку. Чутки про заручини стали ходити вже за кілька місяців потому.

Офіційно пара повідомила про стосунки публікацією спільного селфі на сторінці Меєр в Instagram.

Сама Стюарт відповідала, що у стосунках з Меєр не думає про розподіл гендерних ролей: "Ми не зважаємо на це і не думаємо про це в таких термінах".

На тому ж шоу Стерна акторка в 2019-му не приховувала, що хоче зробити пропозицію руки і серця Ділан, і вже має кілька ідей, як це втілити.

Стюарт розповіла, що вперше освідчилась Меєр у стосунках у "якомусь г*вняному барі": "Її друзі якраз вийшли, і я сказала: о, крихітко, я в тебе закохана. Це було так очевидно".

В своїх пізніших інтерв’ю Стюарт зауважила, що свої особисті стосунки приховує від громадськості навмисне. Однак таку скритність зірка Голлівуду пов’язувала не через свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію, а просто через небажання демонструвати почуття на публіку.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська