Актриса не любить розповідати на публіку про своє особисте життя, тому приховує навіть фотографії свого чоловіка.

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал показала рідкісне фото свого чоловіка. Актриса є прихильником думки, що щастя любить тишу, тому практично не говорить публічно про свою другу половинку і не показує її обличчя.

Нещодавно Кошмал відповідала на питання підписників і опублікувала знімок чоловіка, який тримає на руках сина. Чоловік повернутий до камери спиною, тому його обличчя розгледіти не вийде.

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"Все з ним добре, не переживайте", - прокоментувала Анна.

Особисте життя Анни Кошмал

Відзначимо, що українська актриса є досить популярною і затребуваною. Однак щільний графік і постійні зйомки не завадили їй побудувати сім'ю. Так, в 2017 році вона вийшла заміж. Чоловіка знаменитість досі приховує від публіки. У 2018 році Кошмал народила сина. Хлопчика назвали Михайлом.

Нагадаємо, нещодавно зірці "Сватів" Анні Кошмал запропонували виступити в Росії, на що вона емоційно відповіла.

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