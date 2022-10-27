Актриса показала повідомлення, яке їй надіслали росіяни.

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал вразила своїх підписників в Instagram повідомленням, яке отримала нещодавно. Їй написали росіяни і запропонували виступити в одному з міст на їхньому заході. Знаменитість в шоці від цього.

"Привіт, Оренбург на зв'язку. У нас тут конкурс "Студентська осінь", і ми хотіли взяти на конкурс пісню "Мій маленький оркестр", яку ти співала в серіалі. І було б славно, якби ти могла виступити на нашому конкурсі з доброти душевної. Раптом будеш в Оренбурзі з 7 по 10 листопада приблизно", - написав відправник.

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Анна Кошмал обурилася і написала: "Вони там в якомусь паралельному Всесвіті живуть?"

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Анна перестала говорити російською і не спілкується ні з ким із Росії. Багато її колишніх колег по серіалу "Свати" підтримали кровожерну війну в Україні.

Наприклад, Федір Добронравов, який виконав роль Івана Будька, влітку провідав поранених окупантів у лікарні і побажав їм якнайшвидшого одужання. За країну-агресора також виступили Тетяна Кравченко (роль Валентини Будько), Інна Корольова (роль Марії Ковальової), Олеся Железняк (роль Лариси Буханкіної) і деякі інші зірки серіалу.

Нагадаємо, Анна Кошмал повідомила про зрив зйомок через масові обстріли України.

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