Анна Кошмал чесно відповіла на питання шанувальників.

Українська актриса Анна Кошмал, яка здобула популярність після ролі Жені в серіалі "Свати", розповіла, чи спілкується з російськими колегами.

В інста-сторіз у неї запитали, чи підтримує вона зв'язок з акторами з Росії і чи намагалася вона переконати їх у поглядах на війну в Україні.

Дівчина відповіла: "Ні, взагалі ніколи нікого не намагаюся переконати".

Також вона додала, що останній раз була в Росії на початку 2014 року. Відтоді як в Україні почалася війна, вона перестала їздити в країну-агресор.

Нагадаємо, раніше Анна Кошмал розповіла, що деякі актори зі "Сватів" підтримали її під час війни, а з іншими вона вирішила не видаляти спільні фотографії з соціальних мереж, щоб вони дивилися і пам'ятали, як тепло вона їх приймала на своїй Батьківщині, і як вони відповіли на її добро.

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