Дарія Рибак почала активно займатися спортом.

Українська актриса Дарія Рибак поділилася з шанувальниками історією свого схуднення. Довгий час дівчина була незадоволена своєю фігурою, тому вирішила займатися спортом і сіла на дієту.

"Я з тих дівчат, які вічно худнуть. Постійно незадоволена своїм тілом, завжди хочеться ще краще, обсяги ще менше, а прес ще яскравіше. І, як і з харчуванням, в тренуваннях пробувала якщо не все, то багато", - почала розповідь Дарія.

За словами актриси, зараз вона тренується вдома три рази на тиждень.

Читайте такожЗірка "Сватів" заворожила мережу рідкісними кадрами з чоловіком та сином"Крім цих трьох тренувань у нас є розтяжка, тренування тазового дна (що дуже важливо для жіночого здоров'я) і просто класний дівчачий вайб. Вибирайте те, що вам підходить, але не забивайте на себе! Подобатися собі - це неймовірний кайф", - додала актриса.

Нагадаємо, раніше співачка Олександра Заріцька назвала шокуючий результат схуднення за рік.

Вас також можуть зацікавити новини: