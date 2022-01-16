Співачка займається спортом і сидить на дієті.

Українська співачка Олександра Заріцька в черговий раз похвалилася результатами свого схуднення. За рік зірка скинула 30 кілограмів зайвої ваги.

Її трансформація почалася на проекті "Танці з зірками". Тоді артистка почала худнути, щоб її партнеру Юрію Мєшкову було легше робити з нею підтримки. Після вильоту з шоу вона продовжила займатися спортом і сидіти на дієті.

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"Це фізичні навантаження. Зараз знову починаю займатися танцями, по три-чотири години тричі на тиждень. Ненавиджу цифри, але вже за рік мінус 30", - зізналася Заріцька в програмі "Неймовірна правда про зірок".

Нагадаємо, раніше Олександра Заріцька похвалилася шпагатом.

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