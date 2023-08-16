Актриса визнала, що їй доволі дивно бачити себе у новому образі.

Відома актриса та зірка "Сватів" Анна Саліванчук поділилася з фанами новиною. Вона наважилася на сміливий експеримент із зовнішністю.

Актриса вирішила змінити зачіску. Раніше вона носила довге волосся, яке було пофарбовано у складній техніці "балаяж" - колір переходив від темного до світлого, ніби "розтягаючись" по довжині.

Нині ж актрисі зробили темний колір волосся, а також трохи прибрали довжину. Окрім цього, Саліванчук оновили "гривку". Актриса не приховує, що давно не поверталася до свого натурального кольору, а тому їй дуже незвично.

Відео дня

"Ось така я зараз. В одному кольорі. Це мій натуральний. Зовсім незвичайна для мене зачіска. Колір мені дуже подобається. А ось зачіска... Я люблю свій чубчик, свій об'єм, але колеги кажуть, що це мене старить. А мені скоро 38, тому я хочу бути молодою та гарною... Мені незвично дуже", - визнала Саліванчук.

Актриса пояснила, що з новою стрижкою їй слід вирівнювати волосся, а не робити локони. Втім, вона поки що не може відмовитися від улюблених кучерів.

"Не можу звикнути, але мені подобається", - розповіла Саліванчук.

Також актриса показала, які зачіски вона носила у минулому. Саліванчук була як з довгим, так і з доволі коротким волоссям. Втім, вона зазначила, що завжди любила об'єм.

Нагадаємо, нещодавно із Саліванчук трапився курйоз прямо перед виставою. Вона могла залишитися без свого вбрання, ситуація була доволі кумедною.

Вас також можуть зацікавити новини: