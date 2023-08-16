Відома актриса та зірка "Сватів" Анна Саліванчук поділилася з фанами новиною. Вона наважилася на сміливий експеримент із зовнішністю.
Актриса вирішила змінити зачіску. Раніше вона носила довге волосся, яке було пофарбовано у складній техніці "балаяж" - колір переходив від темного до світлого, ніби "розтягаючись" по довжині.
Нині ж актрисі зробили темний колір волосся, а також трохи прибрали довжину. Окрім цього, Саліванчук оновили "гривку". Актриса не приховує, що давно не поверталася до свого натурального кольору, а тому їй дуже незвично.
"Ось така я зараз. В одному кольорі. Це мій натуральний. Зовсім незвичайна для мене зачіска. Колір мені дуже подобається. А ось зачіска... Я люблю свій чубчик, свій об'єм, але колеги кажуть, що це мене старить. А мені скоро 38, тому я хочу бути молодою та гарною... Мені незвично дуже", - визнала Саліванчук.
Актриса пояснила, що з новою стрижкою їй слід вирівнювати волосся, а не робити локони. Втім, вона поки що не може відмовитися від улюблених кучерів.
"Не можу звикнути, але мені подобається", - розповіла Саліванчук.
Також актриса показала, які зачіски вона носила у минулому. Саліванчук була як з довгим, так і з доволі коротким волоссям. Втім, вона зазначила, що завжди любила об'єм.
Нагадаємо, нещодавно із Саліванчук трапився курйоз прямо перед виставою. Вона могла залишитися без свого вбрання, ситуація була доволі кумедною.