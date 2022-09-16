Анна Кошмал нерідко ділиться з шанувальниками новими фотографіями.

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал опублікувала у себе в Instagram-блозі нові запаморочливі фотографії. На них актриса позувала в студії на світлому тлі.

Для фотосесії Кошмал обрала коротке плаття молочного кольору. Наряд закриває тільки одне плече артистки, а на іншому лягає об'ємним воланом. Знімки були опубліковані в Instagram-блозі.

Відео дня

На першому фото Анна сидить на стільці, повернувшись до фотографа боком. Волосся у неї розпущене і злегка підкручене. На обличчі - нюдовий макіяж. Однією рукою вона притримує волосся, а іншою - злегка торкається сукні в області декольте.

На другому фото Кошмал стала одним коліном на стілець, а другу ногу відставила подалі прогнувшись в попереку. На цьому знімку зірка серіалу "Свати" спрямувала свій погляд на фотографа.

"Жіноча сила настільки потужна, що здатна зцілити сотні розбитих сердець одним поглядом… Але й так само здатна зруйнувати навколо все вмить. Яку силу ми несем залежить від того, щасливі ми чи нещасні. Особливо тоді, коли ми втратили стабільне мирне життя, дівчата, любіть себе! Ви прекрасні, чарівні, хоробрі, неповторні, а ваша індивідуальність і є той самий ідеал. Розквітайте і тоді все навкруги зацвіте", - висловилася Анна Кошмал в коментарі до публікації.

Нагадаємо, зірка "Сватів" Кошмал жорстко розкритикувала російськомовних українців.

Вас також можуть зацікавити новини: