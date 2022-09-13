Анна Кошмал зазначила, що мова - це потужна зброя.

Українська актриса Анна Кошмал, яка зіграла в знаменитому ситкомі "Свати", розповіла про своє ставлення до мовного питання. Так, вона зазначила, що не розуміє, як можна мати таку сильну зброю і не користуватися нею. Свою думку героїня багатьох серіалів опублікувала в Instagram-блозі.

"Не розумію, як можна мати таку потужну зброю проти ворога як мова і не користуватися нею. Одні виправдання, немає ніяких конструктивних аргументів, щоб продовжувати говорити ворожою, коли зараз, особливо зараз, так важливо своє! Всі вчаться, потроху переходять, комусь дуже складно, але тут головне бажання і практика", - констатувала Кошмал.

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Вона після повномасштабного вторгнення РФ в Україну також повністю перейшла на державну мову. Анна додала, що складності в цьому не було, проте потрібен був час, щоб остаточно перелаштуватися.

"Нескладно, але це частина моєї професії, з мовою у мене і так все було ок. Відверто кажучи, я досі іноді роблю помилки, але все менше і менше", - резюмувала головна героїня серіалів "Свати", "Село на мільйон", "Хазяйка" та інших.

Нагадаємо, головна героїня "Сватів" показала рідкісне фото з рідним братом.

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