47-річна актриса стежить за своїм тілом і займається спортом.

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія показала фігуру в купальнику. Актриса блиснула струнким тілом і показала результат роботи над собою. 47-річна Лонгорія регулярно "вбивається" в спортзалі і не соромиться хвалитися результатом тренувань.

На своїй сторінці в Instagram вона розмістила нове фото, на якому позувала в чорному купальнику.

Для відпочинку Лонгорія вибрала кроп-топ і плавки. Наряд підкреслив "сталевий" прес актриси. В описі до знімка зірка "Відчайдушних домогосподарок" розповіла, що вона намагається поніжитися в останні теплі дні.

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У коментарях користувачі написали чимало компліментів і відзначили, що Лонгорія явно не дарма так наполегливо працює над своїм тілом. Актриса виховує чотирирічного сина, продовжує розвивати кар'єру і займається бізнесом. При цьому вона знаходить час на тренування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що соліст Imagine Dragons розлучився з дружиною. Їх шлюб давно "тріщав" по швах.

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