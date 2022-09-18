Ден Рейнольдс став завидним холостяком.

Американський співак Ден Рейнольдс повідомив про розрив з дружиною Ейжею Волкман. Пара була разом 11 років, в шлюбі у них народилося четверо дітей, але навіть це не врятувало їхні стосунки.

"Я з сумом повідомляю, що після багатьох прекрасних років спільного життя ми з Ейжею розлучилися. Бути відмінними батьками для наших дітей - наш головний пріоритет. Спасибі, що завжди підтримували нас любов'ю і турботою протягом усіх цих років", - написав Ден на своїй сторінці в Twitter.

Зазначимо, пара одружилася 5 березня 2011 року. У них є три дочки і син - дівчинки Ерроу Ів і близнюки Коко Рей і Джіа Джеймс і хлопчик Валентайн.

Відео дня

26 квітня 2018 року Рейнольдс оголосив, що після семи років спільного життя вони з Волкман розлучаються. Попри розрив стосунків, Ден і Ейжа з'явилися разом на червоній килимовій доріжці 4 листопада 2018 року. 6 листопада 2018 року під час релізу пісні Bad Liar Ден оголосив, що він і Ейжа знову разом.

При цьому Рейнольдс заявив, що попри розрив стосунків навесні, пара не підписувала ніяких паперів, залишаючись таким чином у шлюбі. 3 квітня 2019 року пара оголосила, що очікує на четверту дитину і першого сина в сім'ї.

Зараз же вони знову вирішили розлучитися. На цей раз, ймовірно, остаточно.

Нагадаємо, раніше KAZKA вперше показала свого бойфренда-красеня.

Вас також можуть зацікавити новини: