Марк Хемілл став послом платформи United24.

Американський актор Марк Хемілл, який є одним з головних персонажів всесвіту "Зоряні війни", став послом фандрейзингової платформи United24.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці в Facebook.

Так, Хемілл став першим послом, який допомагатиме збирати кошти на підтримку наших захисників, на "Армію дронів".

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Зазначимо, проект "Армія дронів" - це комплексна програма фандрейзингової платформи United24, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв'язку, що передбачає системну закупівлю безпілотників, їхній ремонт і заміну, а також навчання операторів.

Марк Хемілл: що він говорить про війну в Україні

"Я точно знаю, що безпілотники потрібні українцям для захисту своєї землі, своєї свободи і цінностей всього демократичного світу. Саме зараз найкращий час для того, щоб всі об'єдналися і допомогли Україні вистояти в цій війні з імперією зла", - сказав Хемілл під час онлайн зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський подякував Марку Хеміллу за підтримку України

"Це складна, але дуже важлива місія. Марку, впевнені, ви з нею неодмінно впораєтеся. Дякую за підтримку українського народу в нашій боротьбі за свою свободу", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше Юрій Ткач зізнався, чи знали учасники "Кварталу 95" про повномасштабне вторгнення заздалегідь.

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