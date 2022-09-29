Артист прокоментував чутки, які активно поширюються в соцмережах.

Відомий український гуморист і актор Юрій Ткач розповів, чи знав він і його колеги зі студії "Квартал 95" заздалегідь про повномасштабне вторгнення в Україну. Деталями він поділився в інтерв'ю ЖВЛ.

"Не було такого, що у нас в "кварталі" там якась інформація була, або в групах десь, або Зеленський комусь подзвонив по телефону", - сказав Юрій Ткач.

Він уточнив, що про вторгнення здогадувалася дружина Юрія Вікторія. Її брат зважаючи на свою роботу в одній з важливих структур попередив сестру. Саме тому напередодні Вікторія забрала Юрія з прем'єри фільму і вони поїхали додому.

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"Мене Віка навіть витягувала, каже: "Давай, пішли". Я кажу: "Що сталося?". Вона каже, що війна. А у неї брат працює в певних органах, подзвонив, сказав, що так", - поділився спогадами Юрій.

У ніч з 23 на 24 лютого він також зідзвонювався з Євгеном Кошовим, щоб обговорити це.

"О першій годині ночі я подзвонив йому, кажу: "Братан, перепрошую, що я тебе розбудив. Кажуть, що війна". Він каже: "Ткач, йди випий і ляж спати", - згадав Юрій.

Нагадаємо, нещодавно розгорівся скандал через те, що Володимир Зеленський нагородив своїх колишніх колег Олександра Пікалова та Євгена Кошового орденами на честь Дня Незалежності України. Кошовий прокоментував, що нагорода була отримана виключно за його волонтерську діяльність, і ніяк не пов'язана з особистими відносинами з чинним президентом.

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