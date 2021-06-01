Ведучі програми часто показують у своїх соціальних мережах фотографії дітей.

На телеканалі "1+1" вийшла програма "Твій день" із зірковими ведучими, які часто діляться у своїх Instagram-блогах фотографіями своїх дітей. Більш того, деякі з них є багатодітними батьками. І як вони тільки все встигають...

Стася Ровінська

Стася Ровінська отримала широку популярність після зйомок в серіалі "Опер за викликом". Дівчина настільки запам'яталася глядачам, що, мабуть, їй вже не зійти з цього кіношляху. Крім успішної кар'єри на телебаченні, вона ще й багатодітна мама. У Стасі два сини Еван і Еней і дочка Емма.

Тимур Мірошниченко

Тимур - відомий телеведучий, а також український "голос" Євробачення. Він є лауреатом премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Телеведучий року". У Тимура є дочка Мія і син Марко.

Влад Яма

Український хореограф вирішив випробувати себе не тільки в танцях і в суддівських кріслах, але і в ролі телеведучого. Відомо, що його дружина Ліліана народила йому сина Леона.

Олена Кравець

Олена відома глядачам як актриса студії "Квартал 95". Успішну кар'єру вона відмінно поєднує з турботами по догляду за дітьми. Так, у неї є доросла дочка Марія і двійнята Іван і Катерина.

Ірина Ванникова

Ванникова - це відомий журналіст, яка також була прес-секретарем президента України Віктора Ющенка. У жінки є дві дочки.

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Автор: Діана Могилєвич