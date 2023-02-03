Актриса Хлоя Черрі потрапила в скандал 27 січня.

Актриса Хлоя Черрі, яка зіграла Фей в серіалі "Ейфорія", потрапила в скандал - її звинуватили в крадіжці блузки з магазину одягу. Повідомляється, що річ, яку вона намагалася викрасти, коштувала 28 доларів.

Газета штату Пенсільванія Lancaster Online пише, що Хлоя придбала в магазині кілька речей, за які заплатила банківською картою, але одну річ вона намагалася винести з бутика без оплати. Однак правозахисники знаменитості описують ситуацію трохи по-іншому:

"Сталася плутанина через блузку, оплата за яку не була належним чином списана з кредитної картки моєї клієнтки. Вона ні в якому разі не "зізналася" в тому, що взяла блузку, оскільки це було не так. Ця історія більше схожа на те, що місцевий магазин використовує ім'я знаменитості".

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Хто така Хлоя Черрі

25-річна американська актриса, порноактриса і модель. Найбільше прославилася завдяки ролі в американському підлітковому телесеріалі від НВО "Ейфорія".

Нагадаємо, серіал "Ейфорія" з Зендеєю продовжили на третій сезон.

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