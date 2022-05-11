Українського телеведучого Андрія Бєднякова, який прославився багато в чому завдяки проекту "Орел і Решка", звинуватили в тому, що він нібито зрадив рідне місто Маріуполь в Донецькій області. Негативні коментарі писали росіяни.
"Вчора отримав повідомлення про те, що я зрадив своє місто. Зрадив своє місто, Карл! "Зрадник", "Через 50 років приїдеш, і то, якщо пробачимо" (писали люди з Росії). Дуже цікава логіка. Тобто, щоб не вважатися зрадником у деяких, потрібно зрадити інших.
Щоб не "зрадити своє місто", потрібно зрадити свою країну. Ось на цій фотографії я дивлюся на вас, писаки. Запам'ятайте: я українець. І іншої Батьківщини у мене немає. А ті, хто зрадив країну і переметнувся туди, де дали трохи грошей і призначили заступником заступника голови голів, скажу: зрадники - ви! І за гроші Батьківщину не купиш", - гнівно написав Бідняков.
Телеведучий уточнив, що не сумнівається в якнайшвидшому поверненні в український Маріуполь.
"І в Маріуполь ми повернемося. Як і в Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Нову Каховку та інші міста нашої країни. Ми впевнені в цьому. І в цьому наша сила", - резюмував Андрій Бедняков.
Нагадаємо, у Росії образилися на Кіркорова через поїздку на Євробачення 2022.
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