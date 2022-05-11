Артиста захейтили в соцмережах.

Співак-путинист Філіп Кіркоров 10 травня несподівано для всіх опинився в Турині, де наживо спостерігав за Євробаченням 2022. Це при тому, що через агресію РФ щодо України, конкурсанту та делегації від Росії заборонили відвідувати пісенний конкурс.

Однак обурилися його відвідуванню не тільки українці, а й росіяни. У коментарях під постом в Instagram-блозі Філіпа, де він хвалився тим, що приїхав до Італії, йому висловили чимало невдоволення.

Зазначимо, 10 травня в Турині пройшов перший півфінал "Євробачення-2022". Український гурт Kalush Orchestra пройшов у фінал, який відбудеться 14 травня. Саме українцям пророкують перемогу цього року.

Нагадаємо, Kalush Orchestra розіграють нагороду за перемогу на "Євробаченні" на благодійному аукціоні. Виручені кошти артисти планують передати на потреби рідної країни.

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