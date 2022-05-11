Філіп Кіркоров в Турині / Instagram.com

Співак-путинист Філіп Кіркоров 10 травня несподівано для всіх опинився в Турині, де наживо спостерігав за Євробаченням 2022. Це при тому, що через агресію РФ щодо України, конкурсанту та делегації від Росії заборонили відвідувати пісенний конкурс.

Однак обурилися його відвідуванню не тільки українці, а й росіяни. У коментарях під постом в Instagram-блозі Філіпа, де він хвалився тим, що приїхав до Італії, йому висловили чимало невдоволення. 

Зазначимо, 10 травня в Турині пройшов перший півфінал "Євробачення-2022". Український гурт Kalush Orchestra пройшов у фінал, який відбудеться 14 травня. Саме українцям пророкують перемогу цього року.

Коментарі до посту Кіркорова / Instagram.com
Коментарі до посту Кіркорова / Instagram.com
Коментарі до посту Кіркорова / Instagram.com

Нагадаємо, Kalush Orchestra розіграють нагороду за перемогу на "Євробаченні" на благодійному аукціоні. Виручені кошти артисти планують передати на потреби рідної країни.

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