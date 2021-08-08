Шведсько-ямайська модель Габріелла Магнуссон звинуватила в зґвалтуванні зірку гучного фільму "Загін самогубців" Юеля Кіннамана.
Про це повідомляє телеканал NBC News.
Все почалося з того, що пара перебувала в романтичних відносинах. Однак разом вони були недовго. Після розриву модель почала шантажувати і погрожувати акторові і просити, щоб він познайомив її з "потрібними" людьми Голлівуду. Також за словами Кіннаман, дівчина вимагала у нього грошей.
Магнуссон, своєю чергою, заявила, що актор двічі її зґвалтував і у неї є тому докази. У підсумку цих розборок актор домігся в суді тимчасового заборонного наказу проти моделі. Тепер вона не має права що-небудь робити на його адресу. 30 серпня Магнуссон і Кіннаман з'являться на слухання до Верховного суду Лос-Анджелеса.
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