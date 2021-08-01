Скандал у соцмережах закінчився для Кріса Ву реальним арештом — поліція перевіряє чутки про його непристойну поведінку.

Китайські правоохоронці затримали колишнього учасника K-pop бойзбенду EXO Кріса Ву — його підозрюють у десятках зґвалтувань своїх фанаток.

Про це повідомляє BBC.

На початку цього Місяця 19-річна студентка Ду Мейчжу написала на своїй сторінці в соцмережі про те, що за два роки до цього (коли вона була ще неповнолітньою) Ву її зґвалтував.

Мовляв, її запросили на вечірку до нього додому, де змусили пити алкоголь. А наступного дня вона прокинулася в ліжку Ву.

Читайте такожКім Чен Ін назвавши K-pop нещадною злоякісною пухлиноюДівчина стверджує, що знає ще як мінімум сімох інших жінок, спокушених артистом після обіцянок отримати роботу та інших преференції. Причому деякі з імовірних жертв неповнолітні.

Однак насправді постраждалих може бути набагато більше — після Мейчжу про неналежну поведінку виконавця заявили не менш як 24 жінок.

Сам Ву всі звинувачення в зґвалтуваннях або домаганнях відкидає, а його адвокати вже подали на Мейчжу до суду, звинувативши її в наклепі.

Попри це поліція Пекіна затримала Ву і зараз перевіряє чутки.

Хто такий Кріс Ву?

Кріс Ву — мегапопулярний у себе на батьківщині артист китайсько-канадського походження. Спочатку він прославився як учасник K-pop групи EXO. Але у 2014 році він покинув колектив і почав сольну кар'єру. Також працює актором, моделлю і в журі телешоу.

Як раніше повідомляє УНІАН, цього року в Росії друкарня відмовилася друкувати плакати з K-Pop групами, переплутавши їх з гей-пропагандою.

Автор: Станислав Кожемякин