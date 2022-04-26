Співачка закликала не звертати на них уваги.

Українська співачка Злата Огнєвіч заявила, що не розуміє, навіщо звертати увагу на зірок, які ігнорують війну в Україні, адже це нічого не змінить.

Свою позицію вона озвучила у власному Instagram-блозі.

Більшість російських зірок, які народилися в Україні, ігнорують події на їхній Батьківщині. Наприклад, одеситка Регіна Тодоренко не перервала мовчання навіть після ракетного обстрілу її рідного міста, де загинули мирні люди. За це її жорстко розкритикували українські зірки і шанувальники. Огнєвіч сказала, що всі спроби достукатися до таких людей - це марна трата часу.

"Для мене такий незрозумілий тренд зараз - звертати увагу на те, хто там з акторів або артистів в Росії щось про нас сказав, чому Регіна Тодоренко мовчить. Та ср*ти на них всіх! Просто не звертайте на них уваги. Вам що, так цікаво чому вони мовчать?!",- висловилася Злата.

Зазначимо, Анатолій Анатоліч закликав мовчунку Тодоренко повернути український паспорт. Телеведучий сказав, що вона може "покласти його в кишеню окупанту", оскільки сама побоїться їхати в Україну.

А співачка Тарабарова пояснила, що не критикує екс-колегу Тодоренко через її вагітність.

Нагадаємо, Вакарчук показав розбитий окупантами Харків.

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