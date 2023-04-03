Співачка поспілкувалася з шанувальниками і відповіла на їхні запитання.

Українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостяка" Злата Огнєвіч вперше за два роки зізналася, чи шкодує вона про те, що у фіналі проекту обрала Андрія Задворного.

В інста-сторіз шанувальники поцікавилися у знаменитості, кого б вона вибрала у фіналі, якщо можна було б повернути час назад.

Злата лаконічно відповіла: "Я б так само вибирала серцем".

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Відзначимо, Златі не вдалося побудувати стосунки з Задворним. Після проекту вона приховує своє особисте життя, тому невідомо, вільне чи зайняте її серце.

Як склалися стосунки Огнєвіч і Задворного

Після фіналу проекту Злата і Андрій зустрічалися кілька місяців. Як розповіла дівчина на пост-шоу "Як вийти заміж", Андрій поїхав у відрядження, а після повернення відразу ж повідомив їй, що йде від неї.

Злата тривалий час не могла прийти в себе, їй навіть довелося звертатися за допомогою до психолога. Через деякий час вона зізналася, що змогла пробачити Задворного.

Зараз Андрій перебуває у стосунках з молоденькою моделлю.

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