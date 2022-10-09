Співачка кілька років тому зіпсувала волосся фарбуванням.

Українська співачка Злата Огнєвіч вперше розповіла, що довгий час носила перуку через те, що зіпсувала своє волосся. Виявляється, що її волосся почало ламатися після того, як вона перефарбувалася в блондинку.

Так, зірка зізналася, що їй знадобилося аж півтора року, щоб відростити здорове волосся. І весь цей час вона носила систему заміщення волосся.

"Мені знадобилося півтора року, щоб відростити живе і здорове волосся після того, як я була блондинкою. Більше ніколи не буду блондинкою і не стану вбивати своє волосся. Я обіцяю шанувальникам і собі", – розповіла артистка. Відео дня

Вона додала, що подібні перуки надягають всі артисти, щоб зберегти своє волосся.

"Артисти під час виступів надягають таку систему, щоб зберегти волосся. Можете уявити ту кількість концертів і що буде з волоссям, якщо їх постійно розчісувати і сушити. Але мені довелося це носити в звичайному житті, і це було незручно", – підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше Огнєвіч зворушила публіку чуттєвим віршем про військових у полоні і закликала виходити на мітинги.

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