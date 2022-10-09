Українська співачка Злата Огнєвіч вперше розповіла, що довгий час носила перуку через те, що зіпсувала своє волосся. Виявляється, що її волосся почало ламатися після того, як вона перефарбувалася в блондинку.
Так, зірка зізналася, що їй знадобилося аж півтора року, щоб відростити здорове волосся. І весь цей час вона носила систему заміщення волосся.
"Мені знадобилося півтора року, щоб відростити живе і здорове волосся після того, як я була блондинкою. Більше ніколи не буду блондинкою і не стану вбивати своє волосся. Я обіцяю шанувальникам і собі", – розповіла артистка.Відео дня
Вона додала, що подібні перуки надягають всі артисти, щоб зберегти своє волосся.
"Артисти під час виступів надягають таку систему, щоб зберегти волосся. Можете уявити ту кількість концертів і що буде з волоссям, якщо їх постійно розчісувати і сушити. Але мені довелося це носити в звичайному житті, і це було незручно", – підсумувала співачка.
Нагадаємо, раніше Огнєвіч зворушила публіку чуттєвим віршем про військових у полоні і закликала виходити на мітинги.