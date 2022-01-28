Співачка шукає адвоката та обіцяє довести справу до кінця.

Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася з фоловерами подробицями справи про свого переслідувача. Зірка зізналася, що суддя відпустила сталкера на волю.

Про це Огнєвіч розповіла в Instagram-сторіз.

Після затримання переслідувача Вадима Лебідя співачка подала прохання до суду про те, щоб його обмежили від наближення до неї. Втім реакція судді зірку приголомшила.

"Ми подали прохання про те, щоб людину якимось чином обмежили від наближення до мене. І тут, жінка-суддя, вона навіть не почала розглядати. Поліція зі свого боку зробила все можливе, вона знайшла злочинця, вона його заарештувала, вона зробила все. Але суддя вирішила не розглядати це дуже дрібне, очевидно, для неї питання", - розповіла Злата.

Зірка заявила, що Лебідь зараз перебуває на свободі, а його дії цілком непередбачувані.

"За законом його більше не можуть затримувати, йому навіть не вручений припис про не наближення до мене. Тобто він може робити все, що захоче", - поділилася Огнєвіч.

У суді Лебідь навіть насміхався над Огнєвіч. Співачка розповіла, що переслідувач з усмішкою сказав: "Я вам казав, що мені нічого не буде".

Огнєвіч наголосила, що цього разу не збирається відступати. Вона подаватиме до суду повторно і домагатиметься, аби її кривдника відправили за ґрати.

"Багато жінок на моєму місці після відмови опускають руки. Я не опускатиму руки, я не відсиджуватися у кущах і буду боятися. Я домагатимуся справедливості в рамках закону. Я звертатимуся до суду, я залучатиму журналістів. Для того, щоб суспільство знало, такі випадки потрібно карати і жінок не можна ображати", - сказала Огнєвіч.

Зірка додала, що активно шукає адвоката.

Читайте такожПереслідувач Злати Огнєвіч раніше публічно хвалився, що погрожував її вбити (відео)Як повідомляв УНІАН, 24 січня українська співачка Злата Огнєвіч зняла на відео свого переслідувача, який не давав їй спокою протягом трьох років. Чоловік їхав в авто за машиною Злати, а потім почав їй погрожувати розправою.

Зірка звернулася у поліції та написала заяву. 25 січня Вадима Лебідя затримали.

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