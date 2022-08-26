Співачка закликала не зупинятися і продовжувати донатити на ЗСУ.

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка дає благодійні концерти для військових, не змогла стримати емоцій, коли її концертний директор передав слова подяки від бійців. Про це вона розповіла у своєму блозі.

Огнєвіч була настільки розчулена побаченим, що не змогла стримати сліз.

"Я просто не можу з вами цим не поділитися! Щойно моєму директору надіслав військовий повідомлення зі словами подяки. За наші концерти, за все, що ми робимо для наших військових, хлопців, які віддають життя свої, щоб ми з вами мирно могли жити, прокидатися в теплих ліжках, пити каву", - поділилася Злата.

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Вона сказала, що подібне дуже мотивує старатися і допомагати, тому закликала шанувальників не зупинятися, посильно донатити на рахунок армії. Адже саме завдяки військовим ЗСУ зараз в більш безпечних містах України у людей є можливість прокидатися і жити.

"Я закликаю всіх вас: не зупиняйтеся, донатьте, робіть все можливе для нашої перемоги і допомоги нашим військовим. Вірте в наших військових, тому що вони найкращі!", - резюмувала Злата.

Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч повернулася в Україну і зробила важливу заяву.

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