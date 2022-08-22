Артистка закликає своїх шанувальників, які зараз знаходяться в Україні, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги 23-24 серпня.

Головна героїня романтичного шоу "Холостячка-2", українська співачка Злата Огнєвіч повідомила, що повернулася в Україну. Попри те, що на День Незалежності України можуть бути сильні атаки з боку російських окупантів, вона все ж вірить у військових і в те, що вони зможуть захистити мирне населення.

"Як же я рада переступити поріг рідної домівки. Поки їхала сюди, начиталася повідомлень і від своїх друзів, і від не дуже близьких людей щодо того, що я повернулася до Києва в таку небезпечну дату. Я вірю ЗСУ. Я вірю в те, що мене захищають".

"Але цього разу я не будуть нехтувати сигналами повітряної тривоги, як я це роблю зазвичай. Цього разу буду більш обережною", - сказала Злата в зверненні в своєму Instagram-блозі.

Однак зірка закликає всіх бути максимально обережними і не ставитися до сирен байдуже, адже це може коштувати життя.

"Я не хочу нагнітати там, де цього не варто робити. Явних ознак поки що не бачу, а далі - подивимося. Але закликаю вас в ці дні більш відповідально ставитися до повітряних тривог", - написала Огнєвіч на відео в stories.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч зворушливо привітала з днем народження свою маму.

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