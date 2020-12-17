Злата Огнєвіч постала в брючному костюмі.

Українська співачка Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фотографії вона постала в темно-зеленому брючному костюмі, який одягла на голе тіло. Цікаво, що піджак прикрашений бахромою. Доповнила вона такий стильний образ білими лаковими човниками. Волосся співачка розпустила, а шию прикрасила медальйоном.

"Красиво дуже", "Красуня", "Вау", "Фантастична жінка", "Блаженна краса", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич