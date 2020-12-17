Огнєвіч одягла піджак на голе тіло / instagram.com/zlata.ognevich
Українська співачка Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фотографії вона постала в темно-зеленому брючному костюмі, який одягла на голе тіло. Цікаво, що піджак прикрашений бахромою. Доповнила вона такий стильний образ білими лаковими човниками. Волосся співачка розпустила, а шию прикрасила медальйоном.
"Красиво дуже", "Красуня", "Вау", "Фантастична жінка", "Блаженна краса", - написали фанати.
Огнєвіч одягла піджак на голе тіло / instagram.com/zlata.ognevich
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