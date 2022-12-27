Українська співачка Злата Огнєвіч, яка активно веде свій блог, вирішила порадувати шанувальників своїми дитячими знімками. На архівних фото юна Огнєвіч позує на тлі новорічної ялинки. Судячи з усього, в садочку на святах вона була сніжинкою.
"Я вже давно виросла, але так само вірю в магію зимових свят. А ще переконана, що дитячі мрії повинні збуватися", - додала підпис Злата.
Шанувальники відзначили, що нинішня Злата Огнєвіч візуально мало схожа на ту маленьку дівчинку на фотографіях.
Реакція соцмереж
- "Яка мила і красива дівчинка!"
- "Злата, ви дуже сильно змінилися, але вогонь в очах видає схожість з фото"
- "На цьому фото ви зовсім не схожа на нинішню себе"
- "Яка гарненька дівчинка Злата"
Нагадаємо, нещодавно українська співачка Злата Огнєвіч потрапила в скандал. Вона представила пісню "Як мені бути", але шанувальники почули в ній мотив хіта Біллі Айліш "Lovely".
Її тут же почали буквально труїти в соціальних мережах за плагіат, але зірка поспішила виправдатися. Вона сказала в своєму інтерв'ю, що дійсно надихалася творчістю зарубіжних артистів, але плагіату в її композиції немає.