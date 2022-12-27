Співачці залишили безліч коментарів, зазначивши, що вона зовсім не схожа на себе на цих знімках.

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка активно веде свій блог, вирішила порадувати шанувальників своїми дитячими знімками. На архівних фото юна Огнєвіч позує на тлі новорічної ялинки. Судячи з усього, в садочку на святах вона була сніжинкою.

"Я вже давно виросла, але так само вірю в магію зимових свят. А ще переконана, що дитячі мрії повинні збуватися", - додала підпис Злата.

Шанувальники відзначили, що нинішня Злата Огнєвіч візуально мало схожа на ту маленьку дівчинку на фотографіях.

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Реакція соцмереж

"Яка мила і красива дівчинка!"

"Злата, ви дуже сильно змінилися, але вогонь в очах видає схожість з фото"

"На цьому фото ви зовсім не схожа на нинішню себе"

"Яка гарненька дівчинка Злата"

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Злата Огнєвіч потрапила в скандал. Вона представила пісню "Як мені бути", але шанувальники почули в ній мотив хіта Біллі Айліш "Lovely".

Її тут же почали буквально труїти в соціальних мережах за плагіат, але зірка поспішила виправдатися. Вона сказала в своєму інтерв'ю, що дійсно надихалася творчістю зарубіжних артистів, але плагіату в її композиції немає.

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