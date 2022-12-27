Злата Огнєвіч / Фото - instagram.com

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка активно веде свій блог, вирішила порадувати шанувальників своїми дитячими знімками. На архівних фото юна Огнєвіч позує на тлі новорічної ялинки. Судячи з усього, в садочку на святах вона була сніжинкою. 

"Я вже давно виросла, але так само вірю в магію зимових свят. А ще переконана, що дитячі мрії повинні збуватися", - додала підпис Злата. 

Шанувальники відзначили, що нинішня Злата Огнєвіч візуально мало схожа на ту маленьку дівчинку на фотографіях.

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Злата Огнєвіч в дитинстві / Фото - instagram.com
Злата Огнєвіч в дитинстві / Фото - instagram.com

Реакція соцмереж

  • "Яка мила і красива дівчинка!"
  • "Злата, ви дуже сильно змінилися, але вогонь в очах видає схожість з фото"
  • "На цьому фото ви зовсім не схожа на нинішню себе"
  • "Яка гарненька дівчинка Злата"

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Злата Огнєвіч потрапила в скандал. Вона представила пісню "Як мені бути", але шанувальники почули в ній мотив хіта Біллі Айліш "Lovely".

Її тут же почали буквально труїти в соціальних мережах за плагіат, але зірка поспішила виправдатися. Вона сказала в своєму інтерв'ю, що дійсно надихалася творчістю зарубіжних артистів, але плагіату в її композиції немає.

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